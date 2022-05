Beim Leerstand die Schrauben anziehen: Tirol legt vor und will mehr

Die schwarz-grüne Landesregierung hat am Dienstag die neue Leerstandsabgabe beschlossen. Im Zuge der Begutachtungsphase der Novelle, die im Juli in den Landtag kommt, sind die ursprünglich geplanten Sätze noch einmal deutlich angehoben worden. Die Gemeinden werden zudem verpflichtet, die Abgabe einzuführen.

Nach der Steiermark wird Tirol das zweite Bundesland sein, das eine Abgabe für Wohnraum einhebt, den die Eigentümer lieber ungenutzt lassen, als ihn zu vermieten. Ist das bei einer Wohnung länger als ein halbes Jahr der Fall, werden je nach Größe der Immobilie bis zu 5.160 Euro fällig.

Das ist deutlich mehr als in der Steiermark oder in Salzburg, wo eine derartige Abgabe in Vorbereitung ist. Und wenn es nach Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter geht, dürfte die Abgabe noch höher sein.