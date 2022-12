Bei vermeintlichem Autokauf in Salzburg überfallen: Drei Männer verletzt

In Köstendorf (Flachgau) sind am Mittwochabend zwei Männer überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten der 30-Jährige und der 43-Jährige Interesse am Kauf eines Autos gezeigt, das über ein Inserat auf einer Internetplattform angeboten wurde. Um den Pkw zu begutachten, wurde ein Treffpunkt ausgemacht. Als die Männer dort eintrafen, sprangen plötzlich drei maskierte Räuber aus einem Gebüsch - bewaffnet mit je einem Messer, einem Hammer und einem Holzstück.

Das Trio forderte Bargeld und verletzte einen der beiden Männer durch Schläge am Kopf. Während der Attacke gelang es einem der Opfer, zum eigenen Auto zu fliehen, sich darin einzusperren und die Polizei zu verständigen. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht, die Beute betrug lediglich 20 Euro.