Beamter erstochen: Gewerkschaft warnt vor schnellen "Castings"

Die Gewerkschafterin kritisierte erneut, dass es im privaten Sicherheitsgewerbe weder eine einheitliche Berufsausbildung noch eine Ausbildungsverpflichtung oder Qualitätsstandards gebe. "Nur ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz mit klaren Regeln, sowohl zum Schutz der Beschäftigten als auch derer, die sie beschützen sollen, kann hier Abhilfe schaffen", erklärte Woditschka.

Der Sozialamtsleiter in Dornbirn war am Donnerstag vergangener Woche an seinem Arbeitsplatz erstochen worden. Als mutmaßlicher Täter befindet sich ein 34 Jahre alter Asylwerber in Untersuchungshaft. Motiv soll die noch nicht erfolgte Auszahlung der Mindestsicherung an den in Vorarlberg geborenen Mann sein, der nach zahlreiche Delikten mit einem Aufenthaltsverbot in Österreich belegt war.