Baumgartner-Ersthelfer: "In dem Moment war der Urlaub für mich beendet"

Nach Spekulationen, ob der 56-Jährige in der Luft einen Herzstillstand erlitten haben könnte, steht nach der Obduktion fest: Baumgartner wurde durch den Aufprall getötet . Gerichtsmediziner stellten Verletzungen an der Wirbelsäule und die Durchtrennung des Rückenmarks fest.

Am vergangenen Donnerstag ist Felix Baumgartner in Italien mit seinem motorisierten Gleitschirm tödlich verunglückt .

Ersthelfer schildert dramatische Momente

Die Tageszeitung La Provincia di Como interviewte einen Ersthelfer, der sich vor einer Woche zufällig als Urlauber am Unglücksort in Porto Sant ́Elpidio befand. "Ich war gerade auf dem Weg zu einem Dartturnier, das um 16 Uhr beginnen sollte. Ich kam ein paar Minuten früher an, als ich plötzlich um 15:55 Uhr sah, wie ein motorisierter Gleitschirm Höhe verlor und immer schneller zu Boden raste, bis er zwischen zwei Swimmingpools prallte", berichtete Giuseppe Frigerio.

Gemeinsam mit einem weiteren Urlauber rief Frigerio sofort den Notruf und schilderte die Lage: "Ich berichtete, dass der Mann bewusstlos sei und schwer atmete. Sofort wurden Rettungswagen und ein Hubschrauber losgeschickt".