Banküberfall in Innsbruck: Täter weiter flüchtig

Nach einem Überfall auf eine Bank am späten Mittwochvormittag am Innsbrucker Marktplatz ist der Täter weiter flüchtig. Allerdings wisse man mittlerweile, dass der Mann offenbar noch an jenem Vormittag in ein Taxi einstieg und sich nach Seefeld chauffieren ließ, soLKA-Ermittler Christoph Hundertpfund. Dort verliere sich seine Spur dann aber wieder.

Hundertpfund kündigte zudem für den Nachmittag die Veröffentlichung weiterer Lichtbilder in dem Fall an. Bisher waren mehrere Bilder veröffentlicht worden, die den Gesuchten maskiert in der Bank sowie unmaskiert wenig später in den Innsbrucker Rathausgalerien zeigen. Dort hatte er sich kurz zuvor auch umgezogen.