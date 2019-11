Bankomat gesprengt: Zweiter Raubversuch innerhalb eines Monats

„Ein Anrainer, der durch den Knall geweckt wurde, hat gesehen, wie zwei Personen vom Tatort geflüchtet sind“, sagte Nemetz. Unklar war, wie viele Täter insgesamt beteiligt waren, auch ob Geld erbeutet wurde, stand vorerst nicht fest. Die Spurensicherung war Montagfrüh am Tatort.

Der Filialleiter Horst Korenjak geht von einem hohen Sachschaden aus. "Wie hoch genau wird sich in den kommenden Tagen zeigen," so Korenjak. Man werde aber versuchen, die Bank provisorisch gegen Ende der Woche wieder für Kunden zu öffnen. Ob aus der Bank etwas entwendet wurde, kann und will man vorerst nicht bekannt geben.