Auto stürzt 10m tief und bleibt an Baum hängen

Ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug ist gestern, Sonntag, am frühen Nachmittag in Weißbach bei Lofer (Pinzgau) über eine Böschung gestürzt und blieb nach rund zehn Metern im steilen Gelände an einem Baum hängen.

Laut Polizei wurde dadurch Schlimmeres verhindert. Die deutschen Staatsbürger stiegen unverletzt aus dem Multivan.