Auto raste in Kapelle: Wrack unter Mauerteilen begraben

„Pkw in Kapelle“: Diese ungewöhnliche Alarmierung gab es für Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei in der Nacht auf Sonntag in Kirchberg an der Raab in der Südoststeiermark.

Ein Autolenker war gegen 2.40 Uhr nachts mit seinem Wagen durch die Eingangstüre der dortigen Kapelle gerast. Bei dem Unfall stürzten Gebäudeteile auf das in dem Gotteshaus steckende Fahrzeug. Der Pkw war von Ziegeln und der Einrichtung der Kapelle bedeckt. Drei Feuerwehren rückten aus, um den Mann aus dem verkeilten Wrack zu befreien.