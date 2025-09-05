Auszeit vom Krieg: Junge Ukrainer tüfteln in Wien an der Zukunft

27 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine haben Wien in dieser Woche zu ihrem Klassenzimmer gemacht – nicht nur, um dem Kriegsalltag zu entkommen, sondern um zu forschen, zu lernen und neue Ideen zu entwickeln.

Bei den Jugendlichen handelt es sich um außergewöhnliche Talente: Bei internationalen Wettbewerben wie etwa Mathematik-Olympiaden sammeln sie regelmäßig Preise.

Im Rahmen einer Science School beschäftigen sie sich nun mit den Grundlagen und Anwendungen moderner Künstlicher Intelligenz – von den Lebens- bis zu den Naturwissenschaften. Organisiert wird das Programm vom Aithyra-Institut für KI in der Biomedizin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), gemeinsam mit dem Projekt „Mathematik macht Freude“ der Uni Wien. Internationale Fachleute von ÖAW, TU Wien, Universität Wien und dem ISTA in Klosterneuburg gestalten Workshops und Vorlesungen.

„Uns ist besonders wichtig, dass die jungen Menschen Einblicke in aktuelle Spitzenforschung erhalten und das mit einem reichhaltigen Kultur- und Sozialprogramm verbinden können. Wien bietet dafür einen perfekten Standort“, erklärt Dmytro Rzhemovskyi, der die Woche ins Leben gerufen hat.