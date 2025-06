Gibt es Aliens in Österreich? Ein Teil sagt Ja

Ältere, Frauen und Höhergebildete glauben eher an Gott

Generell an eine höhere Macht glauben 67 Prozent der Befragten, 32 Prozent tun dies nicht. 42 Prozent glauben an Gott, drei Prozent an mehrere Götter und 22 Prozent an eine nicht religiöse spirituelle Energie oder universelle Kraft.

Unter denjenigen, die an einen Gott glauben, befinden sich deutlich häufiger Vertreter der Generation 60+, Frauen und Personen mit höherer formeller Bildung, hieß es.