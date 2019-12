Aus für letzten Schrankenwärter: „Die Technik hat uns überholt“

Das mechanische Ring-Ring des antik anmutenden Telefonapparats klingt in Zeiten der Smartphones wie ein Hall aus längst vergangenen Tagen. Vom anderen Ende der Leitung wird Stefan Melmer in seinem kleinen Büro am Bahnhof Imsterberg ein heranbrausender Zug angekündigt.

Für den 49-Jährigen ist es das Signal, um vor die Türe auf den Bahnsteig zu treten. Er legt den Schalter eines kleinen Motors in einem Metallkasten um. Über Seilzüge werden so drei Schranken weiter unterhalb an der Bahnstrecke geschlossen. Die Metallbalken direkt neben dem Bahnhof lässt Melmer mit einer Handkurbel runter.