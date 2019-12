Aus für einzige Filiale im Stadtteil: Post schickt Kunden auf Umweg

Im O-Dorf sperrt die Post zu. Kunden werden quer durch die Stadt geschickt. Dabei gibt es einen näheren Standort, wo auch Pakte hinterlegt werden sollen. Dass die einzige Postfiliale im Olympischen Dorf, wie berichtet, nach dem Jahreswechsel schließt, sorgt für gehörigen Wirbel. Immerhin leben in diesem Innsbrucker Stadtteil mehr als 9.000 Menschen. Die Gemeinderatsparteien sind alarmiert.

„Wenn jetzt schon die am dichtesten besiedelten Stadtteile ihre Postfilialen verlieren, wie lange wird es dann überhaupt noch eine Filiale im Stadtgebiet geben“, unkt FPÖ-Klubobmann Markus Lassenberger.

„Dem O-Dorf die Post zu nehmen ist so, als würde ich in Wattens die Post schließen und den Leuten zumuten, ihre Briefe und Pakete in Kolsass zu holen. Das geht gar nicht“, zieht SPÖ-Stadtparteiobmann einen theoretischen Vergleich zu zwei Gemeinden in Innsbruck-Land.

Wie berichtet, bittet die Post ihre Kunden im Olympischen Dorf, künftig eine über drei Kilometer entfernte Filiale aufzusuchen. Zu Fuß ist das ein rund 40-minütiger Marsch. Ein weiter Weg, um „nicht zugestellte Pakete abholen zu können“, kritisiert ein KURIER-Leser.