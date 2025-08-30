August bleibt mit viel Sonne und wenig Gewittern in Erinnerung

Mit einem im Vergleich zum verregneten Juli weit konstanterem Hochdruckwetter wird der August den Schülern in Ostösterreich als zweiter Ferienmonat wohl positiv in Erinnerung bleiben. Grundsätzlich war der August laut dem Wetterdienst Ubimet um gut 0,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel (der Jahre 1991 bis 2020). Außerdem fehlten in ganz Österreich rund 30 Prozent des Regens.

Bundesweit fiel der August also etwas wärmer aus, aber besonders auffällige Temperaturschwankungen wurden laut Ubimet nicht registriert. In Ober- und Niederösterreich sowie im Nordburgenland bilanzierte der Monat sogar ausgeglichen. Deutlich zu warm war der August von Vorarlberg bis Kärnten. So gab es in Feldkirch, Innsbruck oder Villach Abweichungen von plus 1,5 Grad.