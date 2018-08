Aufräumarbeiten nach Gewittern im Pinzgau laufen auf Hochtouren

Die bestehenden Schutzbauwerke im Glemmtal hätten sich bei den Unwettern klar bewährt. "Überall dort wo es Wildbachsperren gab, hatten wir keine Schäden, überall wo nicht, große Schäden", erklärte Neumayr. Die Aufräumarbeiten in den unverbauten Bereichen dürften hingegen noch Wochen dauern.

Sorge bereitete den Einsatzkräften am Samstag das Wetter, denn neuerlicher Starkregen könnte die Situation wieder verschärfen. Die rund 250 Bewohner und Urlauber, die bis Freitagnachmittag bei Hinterglemm im Talschluss von der Außenwelt abgeschnitten waren, konnten und können zu bestimmten Zeiten das Tal verlassen. Am Samstag wurde die Straße am Morgen und gegen Mittag zwei mal für gut eine halbe Stunde geöffnet, auch am Abend wird die Sperre noch einmal aufgehoben. Durch die starken Regenfälle war am Donnerstagabend ein Fahrstreifen der Straße auf einer Länge von rund 50 Metern weggespült worden.