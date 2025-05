Aufatmen: Schneller zu Diagnosen in Transdanubien

Diese Nachricht spricht sich erst langsam in der „Versorgungsregion 93“, vulgo Transdanubien, herum: In Floridsdorf wurde ein zweites MRT-Gerät in Betrieb genommen, das auch Kassenpatienten nützen dürfen.

„Wir können damit die gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeiten einhalten“, sagt Christina Klebl, Geschäftsführerin des bildgebenden Unternehmens „Imaging“ mit fünf Standorten in Wien.

Gesetzlich vorgeschrieben ist laut Klebl in Wien übrigens eine maximale Wartezeit von zehn Tagen auf eine CT und von zwanzig Tagen eine MRT.

Das neue Institut – nur wenige Schritte vom Bahnhof Floridsdorf entfernt – ist an sieben Tagen der Woche von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Fünfzig medizinisch geschulte Mitarbeiter sollen dort möglichst prompte und punktgenaue Diagnosen erstellen und damit bestehende Einrichtungen entlasten. Wer ein einfaches Röntgen benötigt, kann ohne Termin vorbeikommen.

Bei der Planung der einzelnen Stationen, vor allem jener für die Mammografie, wurde auf die Intimsphäre der Patienten besonders geachtet.

Von einer MRT-Untersuchung in Sarajevo hält Klebl wenig. Zum einen könne man zu ihren Instituten öffentlich anreisen, zum anderen werden bei der Verrechnung der Kosten alle Kassen anerkannt.