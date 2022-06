Auf der Rückbank klickten für Auto-Einbrecher die Handschellen

In Hernals war er noch "erfolgreich", in Ottakring nicht mehr. Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, wollte ein 51-jähriger Österreicher in der Albrechtskreithgasse in Wien in ein Auto einbrechen. Allerdings dürfte er von einem Zeugen beobachtet worden sein, als er beim Objekt seiner Begierde das Fenster einschlug.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die rasch herbeigeeilten Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den Tatverdächtigen Österreicher noch auf der Rückbank des Autos, bei dem er das Fenster eingeschlagen haben dürfte, festnehmen. Der Mann wollte sich genau dort vor den Beamten verstecken.

Bereits Autoeinbruch am Nachmittag

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Polizisten dann noch feststellen, dass der Mann bereits am Nachmittag in Wien-Hernals, einen Autoeinbruch verübt haben dürfte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei auch, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen: "Ein Einbruch in ein Auto stellt für die Täter keine große Herausforderung dar." Weitere Präventionstipps sind unter www.bundeskriminalamt.at oder telefonisch bei der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter 0800/216346 zu bekommen.