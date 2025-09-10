In die Schwerelosigkeit: Jugendliche werden "Astronaut for a Day"

Als kleines Kind träumt wohl jeder und jede zumindest für einen Moment davon, Astronaut oder Astronautin zu sein - für 14 österreichische Jugendliche wird dieser Traum nun Wirklichkeit. Im Rahmen der von Österreich, Luxemburg und Estland erstmals durchgeführten Initiative "Astronaut for a Day" werden die Teilnehmenden im Alter zwischen 15 und 18 Jahren bei einem Parabelflug am 15. Oktober 2025 in Luxemburg Schwerelosigkeit erleben.

Ursprünglich seien 13 Plätze vorgesehen gewesen, aufgrund der hohen Qualität der Bewerbungen werden nun aber schließlich doch 14 junge Erwachsene - davon sieben Mädchen und sieben Burschen - teilnehmen. Professionell begleitet wird die Gruppe noch durch vier Reserveastronautinnen und Reserveastronauten.

Intensives Auswahlverfahren Die Teilnehmenden an "Astronaut for a Day" haben sich im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens, welches den echten Auswahlprozess für Astronautinnen und Astronauten nachempfunden ist, gegen fast 800 Mitwerbende durchgesetzt. Sie zeichneten sich demnach durch sehr gute Ergebnisse bei Logik-, Verständnis- und Fitnesstests sowie durch ein besonders aussagekräftiges Bewerbungsvideo und persönliches Interview aus.

Die jungen Erwachsenen kommen dabei aus fast allen Bundesländern - Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Sie werden in weiterer Folge auch über den Parabelflug hinaus als Space Ambassadors aktiv sein. In dieser Rolle teilen sie ihr Weltraumwissen an Schulen und in ihrem Umfeld, etwa im Rahmen von Workshops, Teleskopnächten, der Einladung von Expertinnen und Experten und dem Bau von Raketen.

Zuvor steht den jungen Astronautinnen und Astronauten aber noch eine letzte Herausforderung bevor - die medizinische Flugtauglichkeitsuntersuchung. Dabei werden etwa Herz-Kreislauf-System, Lungenfunktion, Seh- und Hörvermögen sowie die mentale Belastbarkeit überprüft, um die Sicherheit der Teilnehmenden beim Parabelflug zu gewährleisten.

"Raumfahrt greifbar machen" "Mit 'Astronaut for a Day' zeigen wir, dass Raumfahrt nicht nur in großen Forschungszentren stattfindet, sondern mitten unter uns. Die 14 Jugendlichen beweisen, wie viel Neugier, Kreativität und Begeisterung in Österreich steckt. Sie sind Vorbilder und Botschafterinnen und Botschafter für die nächste Generation und machen deutlich, dass Österreich als Weltraumnation Zukunft gestaltet und dass wir junge Talente brauchen, um unseren dynamisch wachsenden Raumfahrtsektor weiter voranzubringen", betonte Verkehrs- und Infrastrukturminister Peter Hanke.

"Unsere österreichischen 'Astronauts for a Day' bekommen die einzigartige Chance, Schwerelosigkeit zu erleben", so Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)- Geschäftsführerin Karin Tausz. Die Teilnahme am Parabelflug und das intensive Training am Weg dorthin würde den jungen Talenten neue Horizonte eröffnen - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn und ein grundsätzliches Interesse daran wecken, am Thema Weltraum zu forschen.