Wie gefährdet wandernde Tierarten sind - und wie sie geschützt werden können

Ob Zugvogel, Meeressäuger oder Antilope: „Straßen, Bauwerke oder der Schiffsverkehr versperren den Tieren zunehmend ihre lebensnotwendigen Wanderrouten, sie kommen also nicht mehr an ihre Fortpflanzungs- und Futterplätze“, warnt Meeres-Expertin Simone Niedermüller, die für den WWF Österreich bei der UN-Konferenz CMS in Samarkand vor Ort war. Als Vertreterin einer Nichtregierungsorganisation forderte sie die Ausweitung und Verbindung wichtiger Schutzgebiete, damit tierische Wanderer auf sicheren Korridoren unterwegs sein können.



133 Staaten verhandelten in der Vorwoche in Usbekistan über die Zukunft von 1.189 Spezies, die von den CMS-Vertragspartnern international als schutzwürdig anerkannt sind. Dazu zählen neben der Großtrappe – siehe Anhang 1 der CMS-Liste – heimische Arten wie Kaiseradler, Seeadler und Sakerfalke. In Anhang 2 sind die Große Hufeisennase (Fledermaus), die gefiederte Rohrweihe und der schuppige Sterlet genannt. „Unter der Auswahl ,Österreich‘ stehen insgesamt 270 Arten auf der CMS-Liste“, heißt es beim WWF.



Der Seeadler, der auf der nördlichen Halbkugel einst weit verbreitet war, wurde durch intensive Bejagung im 19. und 20. Jahrhundert beinahe ausgerottet. In Österreich gelang dem Greifvogel das Comeback. Durch umfassende Schutzmaßnahmen gibt es hierzulande nun wieder 40 bis 45 Brutpaare. Störe dagegen kämpfen immer noch ums Überleben. Die kleinste Spezies, der Sterlet, kam in der Donau zuletzt nur mehr zwischen zwei oberösterreichischen Stau-Stufen vor. Wanderhindernisse, Überfischung und Verschmutzung der Gewässer reduzierten die Bestände. Forschende der Universität für Bodenkultur in Wien konnten zwischen 2016 und 2021 238.000 Jungfische nachzüchten und aussetzen. Durch das mit EU-Geldern geförderte Projekt schwimmt die Art wieder in mehreren Abschnitten der Donau.