Anzeige: Dieb stibitzte „Goldis“ Wunschkennzeichen bei Festival

Ex-Skispringer Andi Goldberger sucht auf Facebook „ehrlichen Finder“ von „AM Gold 1“ An seine über 43.000 Facebook-Freunde hat sich Skisprung-Legende Andreas Goldberger erst gewendet, als der größte Ärger verraucht war. Sonntagfrüh hatte der bei den Fans noch immer sehr beliebte Sportler nämlich bemerkt, dass ihm eine unbekannte Person eine Wuschkennzeichen (AM GOLD 1) vom Sponsorwagen gestohlen hatte. „Mein Auto vermisst seit dem Jump&Rock Festival in Höhnhart eine Nummerntafel“, ließ der nun gefasste „Goldi“ seine Internet-Fans später wissen.

„Geärgert hab’ ich mich schon sehr. Es ist lästig, so eine Sache am Sonntag mit der Polizei und der Versicherung abwickeln zu müssen“, schildert der 45-Jährige. Er würde sich riesig über einen ehrlichen Finder freuen, ließ er seine Anhänger wissen.

Beim Fest in Höhnhart im oberösterreichischen Innviertel hatte Goldberger bei einem Sprungbewerb mitgemacht. „Dann gab es Musik und es wurde gefeiert. Gut möglich, dass ein angeheiterter Gast in der Nacht das Auto gesehen und die Nummerntafel abmontiert hat. Vielleicht hat er sie irgendwo weggeworfen“, hofft Goldberger, dass das Schild wieder auftaucht.