Lufträume gesperrt: Flüge von und in den Nahen Osten gestrichen

Die Austrian Airlines stellt aber auch andere Verbindungen ein: Jene von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) seien bis einschließlich 7. März unterbrochen, hieß es am Samstagvormittag. Flüge nach Teheran (Iran) blieben bis Ende März ausgesetzt.

Mehrere Lufträume werden bis 7. März nicht genutzt

Ebenfalls bis einschließlich 7. März würden folgende Lufträume nicht genutzt, wie die APA berichtet: Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain. Zusätzlich setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Dubai bis einschließlich 1. März aus. Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten den Ticketpreis zurück.

Die AUA folgt mit den Maßnahmen ihrer Muttergesellschaft: Die Lufthansa fliegt am Wochenende auch nicht nach Dubai (und Abu Dhabi). Bis 7. März strich das deutsche Unternehmen zudem vorsorglich alle Flüge nach Jordanien, Libanon, in den Irak und den Oman. Die Lufträume in den entsprechenden Ländern würden nicht genutzt, teilte ein Sprecher der Lufthansa mit.