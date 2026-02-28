Luftraum gesperrt: Alle Flüge von und nach Israel gestrichen
Israel und die USA greifen den Iran an. Der Luftraum über Israel ist gesperrt, Flüge sind gestrichen. Die AUA plant einen Evakuierungsflug.
"Nach den Luftschlägen der USA und Israels gegen die Islamische Republik Iran sind alle (AUA-)Flüge von und nach Israel für heute gestrichen", heißt es in einem Online-Bericht des "Austrina Wings"-Magazins.
Der Luftraum über Israel ist gesperrt, somit dürfen keine zivilen Flüge starten oder laden. Wie AUA-Sprecherin Barbara Greul gegenüber Austrian Wings bestätigte, fällt bereits ein Flug am Vormittag nach Israel aus. Die AUA hat den Linienflug nach Tel Aviv gestrichen.
AUA plant Evakuierungsflug
Ein nächtlicher Evakuierungsflug ist jedoch geplant, vorausgesetzt die Sicherheitslage lässt dies zu: Laut Austrian Wings soll um 0.35 Uhr ein Airbus A320 in Wien abheben und in Israel gestrandete Österreicher zurückholen.
