Luftraum gesperrt: Alle Flüge von und nach Israel gestrichen

Der Luftraum über Israel ist gesperrt, somit dürfen keine zivilen Flüge starten oder laden. Wie AUA-Sprecherin Barbara Greul gegenüber Austrian Wings bestätigte, fällt bereits ein Flug am Vormittag nach Israel aus. Die AUA hat den Linienflug nach Tel Aviv gestrichen.

AUA plant Evakuierungsflug

Ein nächtlicher Evakuierungsflug ist jedoch geplant, vorausgesetzt die Sicherheitslage lässt dies zu: Laut Austrian Wings soll um 0.35 Uhr ein Airbus A320 in Wien abheben und in Israel gestrandete Österreicher zurückholen.