Am Tag nach dem Amoklauf eines 21-Jährigen in seiner ehemaligen Schule in Graz werden immer mehr Veranstaltungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich abgesagt. So etwa findet die für Mittwoch geplante "MQ Pride Night" nicht wie geplant statt, ein Ersatztermin wird gesucht.

Auch das Programm der MQ Sommerbühne wird während der dreitägigen Staatstrauer ausgesetzt. Die Uni Graz sagt die Verleihung des Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation an Eckart von Hirschhausen ab.