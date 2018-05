Am Pfingstwochenende waren acht Verkehrstote zu beklagen

Am Pfingstwochenende sind nach den vorläufigen Zahlen acht Menschen auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen. Das sind zwei Tote mehr als noch 2017 und doppelt so viele wie bei der niedrigsten Bilanz in den Jahren 2013 und 2016. Dennoch liege man mit der aktuellen Statistik im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre und weit unter dem blutigsten Jahr 1979, als 45 Verkehrsteilnehmer starben.

In der gesamten Pfingstwoche 2018 verunglückten laut Innenministerium zehn Menschen im Straßenverkehr tödlich, im Vorjahr waren es 14 gewesen. Und seit 1. Jänner gab es auf Österreichs Straßennetz 136 Verkehrstote, im Vergleichszeitraum 2017 waren es 125 und 2016 135 Verkehrstote.

Hier eine Auflistung der letalen Unfälle des Pfingstwochenendes:

Burgenland: Ein ungarischer Pkw-Lenker (33) überholt am Pfingstsamstag) auf der Umfahrung Klingenbach (B 16) ein Kfz und prallt frontal gegen das Auto einer Landsfrau. Die 55-Jährige wird tödlich verletzt.

Kärnten: Ein Klein-Lkw-Lenker (33) kommt in leichter Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Ein nicht

angegurteter Insasse (34) stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus.

Niederösterreich: Bei einer Probefahrt gerät ein 40-jähriger Motordreirad-Lenker am Pfingstsamstag auf einer Gemeindestraße

ohne Helm auf den unbefestigten Straßenrand und prallt gegen einen Alleebaum.

Niederösterreich: Ein Radfahrer (71) fährt am Sonntag auf einem Güterweg vor einer Rechtskurve geradeaus und stürzt in einen Wassergraben.

Niederösterreich: Ein Motorradfahrer (34) gerät am Pfingstmontagin einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen einen

entgegenkommenden Pkw.

Oberösterreich: Eine Autofahrerin (34) übersieht bei einer Kreuzung einen Motorradlenker (53), der am Pfingstmontag bei der

Kollision stirbt.

Salzburg: Am Pfingstfreitag rutscht ein 57-jähriger Biker in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn weg, prallt gegen einen

Klein-Lkw und erleidet tödliche Verletzungen.

Steiermark: Ein 49-jähriger übersieht am Freitag bei Dunkelheit in einer leichten Rechtskurve einen Fußgänger (34), stößt diesen

nieder und begeht Fahrerflucht. Der Passant stirbt, der Unfalllenker wird durch Fahrzeugteile ausgeforscht.