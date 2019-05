Am Land gibt es mehr Dicke als in der Stadt

Eine wesentlich stärkere Gewichtszunahme als bei Frauen zeigt sich hingegen bei Österreichs Männern: "Sie sind um fünf bis sechs Kilo schwerer geworden", sagt Ulmer. Der BMI von Männern am Land sei in den letzten drei Jahrzehnten von 24,7 auf 27,0 kg/m2 und in der Stadt von 24,2 auf 26,6 kg/m2 gestiegen, berichtet der Biostatistiker und Epidemiologe.

Weltweiter Trend

Die stärkere Gewichtszunahme bei Männern ist allerdings ein weltweiter Trend. Der BMI von Männern stieg mit durchschnittlich mehr als 3,1 kg/m2 in allen untersuchten Ländern stärker an, als bei Frauen, heißt es in der Studie, die im Wissenschaftsjournal Nature veröffentlicht wurde.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich der durchschnittliche Body-Mass-Index ( BMI) von Frauen und Männern weltweit um 2,1 kg/m2 erhöht. Das entspricht einer durchschnittlichen Gewichtszunahme von fünf bis sechs Kilogramm pro Person. Der ländliche Raum spielt hierbei eine besonders große Rolle.