Am Brenner lebt die Grenze auf

Auf der Fahrt Richtung Tirol müssen sich Reisende von Montag bis Freitag auf Wartezeiten einstellen. Denn im Zuge von informellen EU-Ministertreffen in Innsbruck wird Schengen aus Sicherheitsgründen temporär ausgesetzt. Am Donnerstag tagen die EU-Innenminister im Congress-Zentrum der Landeshauptstadt. Die Migration, auch entlang der Brenner-Route, wird dabei im Zentrum stehen. Am Freitag kommen dann noch die EU-Justizminister in Innsbruck zusammen. Zum Schutz der Politiker werden Kontrollen am Brennerpass zwischen Italien und Tirol durchgeführt (aber auch an der Grenze zu Deutschland bei Kufstein).

Und damit gibt es einen Vorgeschmack auf das Szenario, das bei einer weiteren Zuspitzung der Grenzdebatten auf Dauer am Brenner droht.

20 Jahre ist es her, dass die Grenzbalken zwischen dem nach dem Ersten Weltkrieg zerrissenen Nord- und Südtirol am Brenner abgebaut wurden. Der Grenzort verlor dadurch an Bedeutung. Das spätere Ende von Lira und Schilling zugunsten des Euro beendete Währungsvorteile im Shoppingtourismus. Die Zeiten florierender Geschäfte waren damit vorbei.

In jüngerer Zeit hat ein Outlet-Center im Grenzort wieder für Belebung gesorgt. Was die Wiedereinführung von Kontrollen für den Ort bedeuten würde, ist nicht klar. Dass es riesige Staus geben würde, ist fix.