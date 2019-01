Als Pflegekind missbraucht: Amtshaftungsklage in Vorbereitung

Im Fall des ehemaligen Pflegekindes Walfried Janka, das in den 1970er- und 80er-Jahren von seiner Pflegemutter gequält worden sein soll ( der KURIER berichtete), ist am Freitag ein psychiatrisches Gutachten vorgelegt worden. Auf dessen Basis werde eine Amtshaftungsklage gegen das Land Steiermark vorbereitet, die im Februar vorliegen soll, sagte Markus Drechsler, Initiator von www.ueberlebt.at, bei einer Pressekonferenz in Wien.