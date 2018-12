Als Kind bei Mörderin: Belastende Dokumente sind weg

Dem Leibnitzer Jugendamt der 1970er-Jahre ist das nicht aufgefallen. Auch nach Kontrollen in dem Haus nicht, in dem noch zwei weitere Pflegekinder untergebracht waren. Als 16-Jähriger landete Janka auf der Psychiatrie. Besser ging es ihm dort nicht. Als er 19 wurde, entlud sich seine Wut. Er tötete einen Taxler. Aber das ist ein anderer Teil seiner Geschichte. Seit Jahren bemüht sich der 52-Jährige um Antworten. Wie konnte die Behörde ihn sowie weitere Kinder zu einer erwiesenermaßen gewalttätigen Frau stecken? Das Land Steiermark gestand ihm heuer im Sommer 25.000 Euro zu, die Höchstsumme möglicher Entschädigungen.

Janka fordert jedoch das 20-Fache und will mit Aktenvermerken belegen: Die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz soll gewusst haben, dass die Pflegemutter eine verurteilte Mörderin war. Aber exakt dieser Eintrag ist nun nicht mehr in den Unterlagen der Behörden zu finden. Seltsam, befindet Abgeordnete Sandra Krautwaschl. „Es ist wohl auszuschließen, dass aus einem 270 Seiten dicken Akt gerade jene zwei Seiten zufällig verloren gehen“, moniert die Landtagsabgeordnete und stellt damit Absicht in den Raum.