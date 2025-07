Wieder zwei Tote bei Alpinunfall in Tirol

Die Einsatzkräfte - Bergretter, Alpinpolizisten und ein Polizeihubschrauber - waren vorerst noch am Unglücksort, berichtete auch die Online-Ausgabe der Tiroler Tageszeitung.

Erst am vergangenen Wochenende waren zwei Menschen in Tirols Bergen ums Leben gekommen. Am Samstag stürzte ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland bei einer Tour im Bereich der Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) 200 Meter in den Tod. Und ebenfalls am Samstag verlor ein 66-jähriger Einheimischer bei einer Wanderung von Vomp in Richtung Zwerchloch (Bezirk Schwaz) sein Leben. Er dürfte von einem Steig rund 120 Meter abgestürzt sein.