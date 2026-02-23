Alpenverein mit 21.000 Mitgliedern mehr: Hinweis auf Gefahren am Berg

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat mit einem neuen Mitgliederrekord aufgewartet: 748.046 Menschen waren Ende 2025 Teil des Vereins und damit über 21.000 mehr als im Jahr zuvor. Vereinspräsident Wolfgang Schnabl verwies auf die damit einhergehende Verantwortung und die Wichtigkeit von Ausbildungen. "Ohne fundierte Ausbildung wird Bergsport umso mehr zum Risikosport", sagte er am Montag in einer Aussendung.

"Der Alpenverein hat die Hebel, um den Trend in die richtigen Bahnen zu lenken", hielt Schnabl fest. Dem schloss sich ÖAV-Generalsekretär Clemens Matt an, der auf alpine Unfälle im Fokus medialer Berichterstattung hinwies. "Solche Ereignisse treffen die alpine Gemeinschaft. Sie erinnern daran, dass Gefahren nie unterschätzt werden dürfen, und sie erinnern auch daran, dass bei allen Vorsichtsmaßnahmen und bei aller Erfahrung ein gewisses Restrisiko bleibt", sagte Matt wohl mit Blick auf den Erfrierungstod einer 33-Jährigen am Großglockner vor einem Jahr. Vergangene Woche war ihr Freund, der sie kurz unter dem Gipfel zurückgelassen hatte, am Landesgericht Innsbruck wegen grob fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig schuldig gesprochen worden.