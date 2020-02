Alko-Skifahrer auf den Pisten: Seilbahnchef kündigt

In der Nacht sperren Skigebiete in der Regel ihre Pisten. Denn dann sind dort die Ratracs für Präparierungsarbeiten unterwegs. Dass das Ignorieren solcher Sperren lebensgefährlich ist, hat sich erst am vergangenen Wochenende auf tragische Weise in Kärnten gezeigt.

Wie berichtet, ist ein 24-jähriger Einheimischer im Kärntner Skigebiet Bad Kleinkirchheim nach Betriebsschluss talwärts gefahren. Er prallte gegen das gespannte Windenseil einer Pistenraupe, das er offenbar übersehen hatte, und erlitt tödliche Verletzungen.