"Aktion scharf" gegen Betrug mit Sozialleistungen im Burgenland

Am Mittwoch führten mehrere österreichische Sicherheitsbehörden eine groß angelegte Schwerpunktaktion zur Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug durch. Die koordinierte Aktion an verschiedenen Grenzübergängen stand unter der Leitung der Landespolizeidirektion Burgenland. Daran beteiligt waren Einsatzkräfte der Solbe-Einheit (Sozialleistungsbetrugsbekämpfung), der Finanzpolizei, der Zollverwaltung, des Bundeskriminalamts, des Landeskriminalamts sowie der Fremdenpolizei.

Insgesamt wurden 571 Personen kontrolliert, darunter Fahrgäste von zwölf Reisebussen sowie Lenker von 158 Pkw und 26 Klein-LKW. Ziel der Kontrollen war es, Fälle unrechtmäßiger Inanspruchnahme von Sozialleistungen aufzudecken und bestehende Verdachtsfälle zu überprüfen. Das Ergebnis: 20 Verdachtsfälle wurden angezeigt, dazu eine Verwaltungsstrafanzeige nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, zwei Ordnungsstrafverfahren nach dem Fremdenpolizeigesetz und zwei nach dem Passgesetz.