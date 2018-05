Adel verpflichtet – nicht beim Namen

Fast 100 Jahre ist es her, dass der Name einiger Österreicher schlagartig deutlich kürzer wurde.

Das Adelsaufhebungsgesetz trat 1919 nach der Auflösung der Monarchie in Kraft. Seitdem ist weder ein „von“ erlaubt, noch andere Adelsprädikate wie Erlaucht, Durchlaucht oder Hoheit. Auch Wappen verloren damals ihre Gültigkeit.

Wie bei allen Regelungen gab es aber auch in diesem Fall Ausnahmen. Im Burgenland wurde das Gesetz erst 2008 endgültig verankert. Das lag daran, dass das neunte Bundesland erst 1922 an Österreich angeschlossen wurde und es in den folgenden Jahrzehnten diesbezüglich keine exakte Regelung gab. Ausgenommen aus dem Adelsaufhebungsgesetz können auch Künstler werden. Echte Adelstitel dürfen unter Umständen unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen Freiheit geführt werden. Die Gerichte entscheiden das jeweils im Einzelfall. Teuer wäre eine Strafe aber nicht: Die Höhe entspricht immer noch Regelungen aus dem Jahr 1948, die absolute Höchststrafe beträgt demnach 290 Euro. Zwar gab es in den Jahren 2015 und 2017 im Parlament Ambitionen, das Adelsaufhebungsgesetz zu novellieren, die Anträge wurden aber immer vertagt.