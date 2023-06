Achtköpfige Schlepperbande wurde zerschlagen

Der Polizei ist ein Schlag gegen das Schlepperunwesen gelungen. Unter Federführung des Landeskriminalamts Oberösterreich wurde in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Burgenland und Salzburg sowie deutschen und ungarischen Strafverfolgungsbehörden eine achtköpfige kriminelle Vereinigung syrischer und irakischer Asylberechtigter im Alter zwischen 19 und 31 Jahren ausgehoben und zerschlagen. Die Gruppe war überwiegend in Linz und Wien aktiv.

Bereits am 10. Dezember 2022 ist das jüngste Mitglied der Gruppe bei einer Schleppung in einem Zug der ÖBB auf frischer Tat ertappt worden. Darauf folgten umfangreiche Ermittlungen, die zu sieben Hausdurchsuchungen und sieben Festnahmen führten. Ein Mitglied der Bande ist derzeit in Ungarn inhaftiert.