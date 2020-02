Abhörskandal Rubikon: „Österreich und Italien prominenteste Opfer“

„ Österreich und Italien waren die prominentesten Opfer im Westen, aber auch Irland und Belgien waren betroffen. Es wurden die diplomatische und die militärische Kommunikation abgehört“, sagt der deutsche BND-Experte Erich Schmid-Eenboom. Er gehört seit einem Jahr dem Recherche-Team von ZDF, Washington Post und Schweizer Fernsehen an, die den Fall aufdeckten.

Schmid-Eenboom geht davon aus, dass auch das Wiener Innenministerium abgehört wurde.

Fakt ist, dass die Deutschen das Innenministerium in Wien neben anderen Institutionen auch noch vor wenigen Jahren belauschten. An der „Operation Rubikon“ war der BND bis 1993 beteiligt, ist dann ausgestiegen und hat seine Crypto-AG-Anteile an die CIA verkauft.

Der BND soll nämlich große Angst gehabt haben, dass die Sache auffliegt und die befreundeten Länder mit Empörung reagieren werden. Deutschland stand damals noch immer im Zeichen der Wiedervereinigung und das Platzen einer solchen großen Spionageaffäre hätte möglicherweise die CDU-Regierung von Helmut Kohl sprengt.

Die CIA soll laut der ZDF-Sendung Frontal 21 erst 2018 aus der „Operation Rubikon“ ausgestiegen sein.