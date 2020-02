Abhöraffäre ist "größter Spionagefall der Weltgeschichte"

Eine Bestätigung oder ein Dementi seitens österreichischer Behörden gibt es bisher nicht. Das Verteidigungsministerium in Wien wollte dazu auf APA-Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Die operative Arbeit, etwas des Heeresnachrichtenamtes (HNaA), kommentiere man grundsätzlich nicht, erklärte Ministeriumssprecher Michael Bauer.

Die Dimension der Abhöraffäre ist nach Einschätzung Beers auf jeden Fall auf mehreren Ebenen "unglaublich": Das Ganze gehe in die Tiefe - "die geheimsten Dinge, die ein Staat hat" -, in die Breite - "weil so viele Länder mitgemacht haben" -, in die Länge - "das Ganze ist 75 Jahre für die Amerikaner gelaufen, wenn man genau hinschaut"-, und in die Höhe - es seien die höchsten Regierungs-, Geheimdienst und Militärstellen angezapft worden. Die Nachwehen der Affäre "werden nicht so groß sein", meint der Experte. "Man wird jetzt auf die Amerikaner hinpecken", vermutet Beer, " aber in Wirklichkeit feiern das die Amerikaner als ihren großartigen Erfolg, der ihnen geholfen hat, den Kalten Krieg zu gewinnen - jedenfalls teilweise".