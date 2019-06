Abgas-Betrüger mit 40 Tonnen sind im Visier

„Gutachten der Universität Heidelberg haben ergeben, dass in Deutschland ein Fünftel der Euro 6-Lkw manipuliert und damit der Stickoxid-Ausstoß um ein Vielfaches höher war“, schildert Anschober. Ein ebenso dramatisches Bild haben Kontrollen der Heidelberger Experten im Vorjahr auf Tiroler Transitrouten ergeben. „Es ist davon auszugehen, dass 30 Prozent der Euro-6-Lkw auf diese Weise manipuliert sind. Juristisch ist das Mautbetrug, weil für diese Fahrzeuge ja wegen der angeblich geringeren Emissionen weniger Gebühr gezahlt wird“, beklagt Tirols Umwelt- und Verkehrsreferentin Ingrid Felipe, Grüne.

Beim morgen, Freitag, in Graz stattfindenden Treffen der Umweltreferenten der Bundesländer will man die Problematik in einem Tagesordnungspunkt auf’s Tapet bringen. Unter dem Arbeitstitel „Schaffung von technisch effektiven und effizienten Möglichkeiten zur Überwachung der Einhaltung der Abgasvorschriften“ soll ein entsprechender Antrag an die Verkehrs- und Umweltminister gestellt werden. Derzeit seien die Manipulationen nämlich schwer zu beweisen: „Eine Feststellung durch die Polizei ist gar nicht möglich. Es bedarf dafür bester geschulter und ausgerüsteter Amtssachverständiger “, erklärt Anschober.

Für Felipe ist es wichtig, die nötigen Abgasmessungen gesetzlich zu abzusichern, damit die Betrüger ausgehoben werden können. „Aber auch der Tatbestand des Mautbetrugs ist mir viel zu wenig, da geht es ja auch um eine massive bewusste Luftverschmutzung“, erklärt sie.

Anschober hat zudem ein besonderes Eigeninteresse, die Abgassünder zu stoppen: OÖ steht ein Vertragsverletzungsverfahren der EU ins Haus, weil NO₂-Grenzwerte bei Messstellen an der A1 bei Enns und beim Römerbergtunnel in Linz überschritten werden. Der Kampf gegen manipulierte Ost-Lkw ist Teil des geplanten oö. Maßnahmenpakets.

AdBlue

Bei vielen Dieselfahrzeugen der „saubersten“ Generation wird bei der Abgasreinigung eine Harnstofflösung eingespritzt, am geläufigsten ist die Marke AdBlue. Damit kann der Ausstoß von Stickoxiden um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Der typische Verbrauch des Zusatzes liegt bei modernen Lkw bei 1,5 Liter für 100 Kilometer. Ein Liter kostet derzeit rund knapp über einem Euro.

Untersuchungen in Tirol im Sommer 2018 zeigten, dass vermeintlich „saubere“ Euro-6-Lkw das Fünf- bis Zehnfache – in manchen Fällen gar das Zwanzigfache – des Stickoxid-Grenzwerts ausstoßen. Überprüfungen in OÖ zeigten, dass viele schwere Nutzfahrzeuge als „extrem verdächtig“ auffielen. In Deutschland gibt es Studien, die den Maut-Ausfall durch den Betrug in den vergangenen fünf Jahren mit einer Milliarde Euro beziffern