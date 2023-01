87-jährige Frau auf Ampel-Schutzweg in Graz angefahren

Eine 87-jährige Frau ist am Samstagnachmittag beim Überqueren eines Schutzwegs an einer Ampel in Graz angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 32-jährige Lenker seinen Pkw an der Ampel bei Rotlicht angehalten und nach Beginn der Grünschaltung beim Anfahren die Frau seitlich erfasst. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße.

Eine zufällig am Unfallort anwesende Polizeischülerin leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die 87-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Unfalllenker gab gegenüber der Polizei an, von der tief stehenden Sonne geblendet sowie von seinem mitfahrenden, weinenden Sohn abgelenkt gewesen zu sein.

Alkolenker geriet auf Gegenfahrbahn

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich ebenfalls am Samstagnachmittag im Bezirk Feldbach. Ein 21-jähriger, stark alkoholisierter Lenker war gegen 16.30 Uhr auf der Umfahrung Feldbach mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort einen entgegenkommenden Wagen touchiert. Bei der Kollision wurde die 27-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos unbestimmten Grades verletzt. Der alkoholisierte 21-jährige und sein 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.