80 Jahre nach Kriegsende: Schändungen von NS-Gedenkstätten verdoppelt

Hakenkreuze an Hauswänden, mit Farbe beschmierte Gedenksteine oder Gedenktafeln, die mit Bohrer und Flex beschädigt wurden: Schändungen von Denkmälern für Opfer des Nationalsozialismus haben sich in Österreich im Vergleich zum Jahr 2023 verdoppelt.

Die Schändungen ereigneten sich in Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten und - die allermeisten - in Wien. Jüdische Gedenktafeln wurden dort mit Säure verätzt, mit einem Bohrer zerstört, mit Farbe beschmiert oder mit Tyr-Runen-Sticker überklebt. Im Dritten Reich war die Tyr-Rune ein Abzeichen der Reichsführerschulen und wurde als NS-Abzeichen verwendet.

Vorfälle in den Bezirken

Um einige Beispiele zu nennen: In der Leopoldstadt wurden im Februar jüdische Gedenkstolpersteine in der Großen Sperlgasse mit gelber Farbe beschmiert. Im 14. Bezirk wurde eine jüdische Gedenktafel in der Kienmayergasse mittels Bohrmaschine beschädigt. In Rudolfsheim-Fünfhaus wurde im August eine jüdische Gedenktafel gestohlen, der Tyr-Runen Sticker wurde in Döbling in der Scheibengasse auf ein jüdisches Denkmal geklebt.