78-jähriger Mann ging in Tiroler See unter und ertrank

Am Mittwoch um 13:30 Uhr wurden zwei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Kitzbühel zu einem Ertrinkungsunfall beim Schwarzsee in Kitzbühel gerufen. Beim Eintreffen der Streifen waren die Feuerwehr, Rettungssanitäter des Roten Kreuzes, sowie zwei Rettungshubschrauber bereits vor Ort.

Zeugen gaben an, dass ein älterer Mann in den See stieg und beim Schwimmen plötzlich ohne Hilfeschreie unterging. Die sofortige Suche der Anwesenden blieb erfolglos.