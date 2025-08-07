700 Workshops zur Extremismusprävention an Schulen abgehalten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im ersten Halbjahr sind über 700 Workshops zur Extremismusprävention an verschiedenen Bildungseinrichtungen abgehalten worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden damit 13.500 Personen erreicht.

Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat mittlerweile mehr als 100 Extremismuspräventionsbedienstete ausgebildet, wie es in einer Aussendung am Donnerstag hieß. Für Schüler, Eltern und Lehrer Das Präventionsprogramm "RE#work" richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler sondern auch an Eltern und Lehrkräfte. Im Rahmen der Workshops lernen Schülerinnen und Schüler, extremistisches Gedankengut und Fake-News zu erkennen.