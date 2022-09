6.018 neue Corona-Infektionen in Österreich

Am Dienstag wurden in Österreich 6.018 neue Infektionen verzeichnet. Das geht aus der seit dem Vortag einheitlichen Datenveröffentlichung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Der Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche und die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gegenüber dem Vortag leicht auf 334 Fälle je 100.000 Einwohner an.

Im Krankenhaus liegen 905 Personen, das sind 26 weniger als am Vortag. 54 Menschen werden intensiv betreut, diese Zahl stieg innerhalb eines Tages um zwei und seit vor einer Woche um acht Patienten.

Covid-Todesfall kam keiner zu den bisher 20.661-Pandemieopfern in Österreich hinzu.