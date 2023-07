33-jähriger Kärntner auf Weide vom Blitz getroffen

Die heftigen Gewitter von Montagabend in Kärnten, haben auch einen Verletzten gefordert. Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt wurde auf einer Weide in der Gemeinde Maria Rain, Bezirk Klagenfurt, nach einem Blitzeinschlag in den Weidezaun leicht verletzt.



Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht und zur Überwachung stationär aufgenommen.