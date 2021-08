3-jähriger Bub stürzte fast sieben Meter von einem Balkon ab

Montagabend ist ein kleiner Bub in Längenfeld in einem unbeobachteten Moment von einem Balkon abgestürzt. Die 28-jährige Mutter des Kindes hielt sich bei einer Freundin auf deren Balkon auf, während deren beiden Kinder im Wohnzimmer miteinander spielten.

Dabei dürfte sich der 3-jährige Bub an der Geländerkonstruktion des Balkons nach oben gehangelt und folglich das Gleichgewicht verloren haben. Der Junge stürzte 6,80 Meter ab und blieb verletzt im Garten liegen. Der 3-jährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit unbestimmten Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.