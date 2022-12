22-jähriger Klagenfurter in der Innenstadt überfallen

Ein 22-jähriger Klagenfurter ist am Donnerstag kurz nach 19 Uhr am Domplatz überfallen worden. Zwei junge Männer forderten mit geballten Fäusten "Gib Handy und alles, was du hast, sonst ...", berichtete die Polizei. Der 22-Jährige warf dem Duo sein Geld vor die Füße und flüchtete zur nächsten Polizeistation. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Sie werden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben, beide trugen Vollbart, schwarze Kleidung und weiße Schuhe.