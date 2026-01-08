53 Fußgänger in Österreich 2025 tödlich verunglückt

Im Vorjahr sind bei Verkehrsunfällen in Österreich 53 Fußgängerinnen und Fußgänger getötet worden. Das sind fünf mehr als im Jahr 2024, informierte der VCÖ am Donnerstag anhand von Daten des Innenministeriums und der Statistik Austria mit vorläufigen Zahlen für 2025.

33 der getöteten Passantinnen und Passanten waren 65 Jahre oder älter. Der VCÖ forderte daher verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem mit mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50.