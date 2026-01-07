Zweimal von Pkw überfahren: 89-Jährige in Linzer Spital gestorben

Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz zweimal von einem Auto überfahren wurde, ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die betagte Frau passierte mit ihrem Rollator eine Garagenausfahrt, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überrollt wurde. Der 83-jährige Lenker wechselte in den Vorwärtsgang und überfuhr die Frau erneut. Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall.