Oberösterreich

Zweimal von Pkw überfahren: 89-Jährige in Linzer Spital gestorben

Eine Person in Rettungsjacke steht mit dem Rücken zur Kamera, im Hintergrund ist ein Rettungswagen zu sehen.
83-jähriger Fahrer wurde erst von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht. Das Opfer war mit Rollator unterwegs gewesen.
07.01.26, 14:03
Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz zweimal von einem Auto überfahren wurde, ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Überfahren: Autofahrer übersah Frau mit Rollator

Die betagte Frau passierte mit ihrem Rollator eine Garagenausfahrt, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überrollt wurde. Der 83-jährige Lenker wechselte in den Vorwärtsgang und überfuhr die Frau erneut. Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall.

