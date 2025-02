Richtige Richtung: 2024 weniger Geisterfahrer als im Jahr davor

2024 sind dem Ö3-Verkehrsservice 400 Geisterfahrer gemeldet worden. Das sind um 44 Meldungen oder rund zehn Prozent weniger als im Jahr davor. Bei Geisterfahrerunfällen kamen zwei Menschen ums Leben. Ein Mensch wurde schwer, 23 wurden leicht verletzt. In Summe ereigneten sich im vergangenen Jahr elf Unfälle. Das Bundesländerranking führt erstmals die Steiermark an. In geringem Abstand folgen Niederösterreich und Kärnten. Am wenigsten Geisterfahrer wurden in Wien gemeldet.

Einen leichten Anstieg an Meldungen gab es in der Steiermark und dem Burgenland. In allen übrigen Bundesländern wurde ein Rückgang an Geisterfahrermeldungen registriert. Am meisten Geisterfahrer wurden mit 64 auf der Südautobahn (A2) gemeldet. Darauf folgten die Tauernautobahn (A10) und die Westautobahn (A1).

Das Autobahnteilstück mit den meisten Falschfahrern seit Beginn der Messung ist der Wörtherseeabschnitt in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach. 2024 wurden dort und auf der Semmering Schnellstraße (S6) jeweils 20 Geisterfahrer gemeldet. Im Großraum Villach waren 16 Prozent der gemeldeten Geisterfahrer im Vorjahr unterwegs. Bereits im Jahr 2023 war dort Österreichs Geisterfahrer-Hotspot.