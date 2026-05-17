200 Passagiere aus Zug von Salzburg nach München evakuiert

Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug auf dem Weg von Salzburg nach München evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr in der Früh ein. Demnach befanden sich 200 Fahrgäste in dem Zug, als er im oberbayrischen Traunstein schließlich geräumt wurde. Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde.

Die Rauchentwicklung konnte aber mit mehreren Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht werden.

Die Passagiere wurden in einer Turnhalle untergebracht und von Ärzten in Augenschein genommen.

Sie sollten ihre Weiterfahrt im Laufe des Sonntags mit anderen Zügen fortsetzen. Das Bayerische Rote Kreuz war gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften im Einsatz.