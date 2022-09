18 Monate Haft für Steirer wegen Kindesentziehung

"Sehr verstört"

Eine Mitarbeiterin aus der Betreuungseinrichtung gab bei der Befragung an, die 13-Jährige sei weggerannt und sie habe sie auf einem Parkplatz gesucht. Dort will sie auch die Angeklagten, die in einem Auto saßen, nach dem Mädchen gefragt haben. Doch die beiden erklärten übereinstimmend, dass sie mit der Frau nie gesprochen hätten.

Die Mutter berichtete schließlich, dass ihre Tochter schon mehrmals weggelaufen sei. Im angeklagten Fall wollte sie sich offenbar mit einem „Raffi“ in Graz treffen. Als die Mutter die Tochter schließlich in der Nähe des Wohnhauses fand, sei sie „sehr verstört“ gewesen.

„Das Opfer war glaubwürdig“, meinte die Staatsanwältin. Für den Verteidiger hat sich „eine Entführung aus den Beweisen nicht ergeben“. Der Schöffensenat sah in dem Vorfall ebenfalls keine Entführung, sondern nur eine versuchte Kindesentziehung. Auch der angeklagte sexuelle Missbrauch wurde zu sexueller Belästigung abgemildert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.