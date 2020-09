17 Verletzte bei Motorradunfällen

Ebenfalls am Nachmittag kam ein Deutscher, 20, mit seinem Auto auf der B100 in Paternion (Bezirk Villach-Land) vermutlich wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen drei entgegenkommende Motorräder. Die drei Lenker stürzten und blieben im Straßengraben liegen, auch das Auto kam von der Straße ab. Die drei Motorradlenker (ein 23-jähriger Mann und eine 26 Jahre alte Frau aus Kärnten sowie eine 53-Jährige aus Deutschland) wurden schwer verletzt.

Kollision nach Sturz

Auf der Diexer Straße in der Gemeinde Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) überholte am Abend ein 15-jähriger Mopedlenker einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei kam ihm ein Motorrad, gelenkt von einem Kärntner, 48, entgegen. Der Bursche lenkte nach links, streifte den Entgegenkommenden und stürzte. Der 48-Jährige prallte schließlich seitlich gegen ein nachfolgendes Motorrad, gelenkt vom 39 Jahre alten Bruder des 15-Jährigen. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt.